Songbird Finance Token（SFIN）是該生態系統的主要治理和獎勵的通證。它主要關注整個生態系統的治理率，並在影響生態系統中各種形式治理提案的結果方面保持着更高的權威，對 EXFI 擁有 10,000/1 的投票權。與EXFI不同，SFIN不能對FlareX平臺上的新通證上市或交易對進行投票。此外，它不能作爲FlareX或FlareWrap的費用替代通證。