Super Zero（SERO）是一個支持圖靈完備智能合約的隱私數字貨幣，同時也是一個允許開發者自行發佈匿名數字資產的隱私保護平臺，可以讓去中心化應用具有隱私保護功能。SERO是區塊鏈行業發展的一個里程碑，SERO通證支持Token、Ticket和Package，不但可以作為匿名數字資產，也能用於保存有隱私需求的複雜數據結構，讓未來區塊鏈技術可以更多的商用化，同時保證商業敏感資訊不在區塊鏈上洩露。