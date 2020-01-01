Sei 是针对数字资产交换进行优化的Layer1项目，是一个完全开源的通用区块链。 Sei 在底层共识机制和交易处理方面取得的进步为基于 Sei 区块链的应用程序提供了并行执行、行业领先的确定性以及流畅的用户体验。