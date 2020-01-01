SEI 支持的首屈一指的 SEI 流动质押协议，具有内置借贷和稳定币铸造杠杆功能。 Sei 是自 SUI 以来第一个链的币安启动池。它的主要支持者是 Coinbase、Multicoin (Solana) 和 Jump。 Kryptonite 只是 Sei 社区激励措施的 6 个项目之一。