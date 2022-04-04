StarSharks 是一個社區驅動的鯊魚元宇宙，玩家、開發商和投資者可以在其中定義基礎 NFT 在可持續生態系統中的價值演變。該項目旨在與社區一起培育和分享內容的價值，並打破當前資產隔離在一個遊戲中的GameFi世界。