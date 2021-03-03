Secret Network是一個可互通的 區塊鏈基礎設施，其旨在允許通用型智能合約內的隱私計算。該專案網路節點被允許通過利用可信執行環境（TEEs）對加密後的數據進行計算，從而無需觸及未加密的原始數據。網路內的智能合約因此可以對其自身的輸入，輸出，以及狀態進行加密。Secret Network利用一種基於Tendermint SDK的 代理股權權益（DPoS） 機制以達成網路共識。SCRT代幣為專案網路中的原生功能型代幣，主要被用於代幣抵押，代理，治理投票，以及計算及轉賬費用。