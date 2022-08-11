Lazio Fan Token是一种 BEP-20 实用令牌，旨在彻底改变所有 Santos FC 支持者的球迷体验。 该代币使 Santos FC 球迷能够参与团队投票、寻找数字收藏品、购买 NFT，并享受与球迷奖励或出色体验相关的游戏化功能。