THORChain是一個跨鏈的流動性協議，允許任何資產與其他去中心化流動性池中的資產之間進行兌換。THORChain首個平臺是BEPSwap，允許幣安幣持有者兌換或質押任何BEP2資產。RUNE是網路上的結算貨幣，可以實現所有其他資產之間的高效連接，並保障網路的經濟安全。