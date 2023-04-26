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RUG
$RUG 是一种社区驱动的 web3 加密货币令牌，旨在推动游戏和 NFT 的未来。该项目的独特之处在于它是社区驱动的，这意味着来自世界各地的游戏玩家、开发人员和创作者都可以控制他们的游戏体验和他们创造的资产。 从 PEPE 的 memecoin meta 开始，我们非常同意它，并相信它是该领域的核心。游戏玩家应该将代币视为纯粹的娱乐，也是加入该领域的众多原因之一。 $RUG 代币可用于购买游戏资产、NFT 和支持独立游戏开发者，在游戏和 NFT 生态系统中提供实用性。
概况
币种名称
RUG
发行时间
--
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