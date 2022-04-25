RPC 是一種 ERC-20 代幣，旨在通過推動品牌和產品的參與度來促進整個拉丁美洲的 Ripio 用戶社區。 Ripio 用戶可以通過在 Ripio 的網絡或移動應用程序來執行某些操作：申領和/或賺取 RPC 代幣、驗證他們的 Ripio 帳戶、 存入和/或提取法幣、 購買和/或出售加密資產、 在不同的加密資產之間交換、 推薦其他用戶和預定的 RPC 代幣空投。 Ripio 用戶可以使用 RPC 代幣獲得應用內的福利，例如交易費用折扣。