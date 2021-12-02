ROCO是一個去中心化的GAMEFI平台，通過區塊鏈網絡為遊戲開發者、內容創造者和玩家社區提供區塊鏈服務。 Roco在AVAX網絡上開發遊戲，用於Roco Finance自己的遊戲生態系統和合作遊戲。 Roco Finance計劃通過專注於特定行業的解決方案來推動在線遊戲的發展，以幫助有前途的遊戲項目充分發揮其潛力。