ROACHCOIN 既是一种模因币，又是一种山寨币，ROACHCOIN 最初是作为一种轻松愉快且受模因启发的狗狗币加密货币而创建的。 ROACHCOIN 项目的启动使命是培养善良、慷慨和积极的社会影响。 ROACHCOIN 旨在成为一种有趣且具有包容性的数字货币，未来可以轻松用于小费、捐赠和小额交易。