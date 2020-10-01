Rally是一個開放式網路，為數字創作者、加密影響者、品牌和名人建立代幣化社區。Rally為創作者提供了建立虛擬經濟的工具，擴展了他們的品牌，同時也為粉絲提供了社區福利和新經濟激勵，讓他們與自己喜愛的創作者進行互動。RLY是Rally網路的ERC-20治理代幣，為社區解鎖多種福利，包括對Rally Network的治理權、積極參與Rally Network的能力以及獎勵社區成員對網路的貢獻。