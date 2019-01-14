建立在 RSK 智能合約網路上的 RIF OS 是一套開放式去中心化的基礎協議，能夠讓 DApps 在一個統一的框架下有更快，更便捷和可擴展的發展，從而實現更廣泛的互操作性和更快的處理時間，彌合區塊鏈技術和廣大應用市場之間的差異，RIF OS 協議完成了 RSK 智能合約網路願景，將有價值的網路帶入生活。