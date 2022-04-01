holoride通過將擴展現實（XR）內容與車輛的數據點實時連接，為乘客創造了一個全新的媒體類別。這些數據點包括物理反饋，如加速度和轉向，交通數據，以及旅行路線和時間。holoride的技術為任何類型的VR內容提供了一種新型的沈浸感，創造了令人驚嘆的沈浸式體驗，並大大減少了眩暈感。