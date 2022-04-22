RFOX 正在元宇宙中構建一個虛擬世界，作爲一個平臺在一箇中心樞紐中連接白標服務。通過這個沉浸式平臺 (RFOX VALT)，企業和創作者可以利用金融、遊戲、VR、NFT、電子商務和零售工具（通過 RFOX 元宇宙生態系統），向現成的受衆進行營銷。