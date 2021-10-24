RENA 是 Warena Universe 的 BEP-20 治理通證。 RENA 主要用於治理和抵押。 RENA 確保社區在治理方面有發言權並與項目的成功息息相關。 RENA 持有者將能夠使用 RENA 來升級他們的 NFT 勇士或獲得抵押獎勵