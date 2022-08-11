ReapChain是为了解决现有物联网区块链的问题而创建的。基于Shell-Core结构，它结合了公共和私人区块链，以及双向共识算法（PoDC），我们克服了现有区块链的三个问题。 "可扩展性、安全性和去中心化"。 ReapChain正在创造一个新的物联网区块链世界，其技术同时具有完全的安全性和透明度。