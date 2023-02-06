Radiant 正在 LayerZero 上建立第一个全链货币市场。无缝跨多个链存款和借贷。为 Radiant 提供流动性的贷方将通过他们存入的资产获得被动收入。借款人可以提取抵押资金以获得流动性（营运资金），而无需出售其资产和平仓。