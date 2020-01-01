基於 NFT 的數字收藏和交易平臺 Rarible 推出治理代幣 RARI，用戶可以通過 Rarible 鑄幣，購買和出售數字收藏品，而不需要任何編碼技能。隨著該平臺使用人數的增加和市場的擴大，未來計畫向一個完全去中心化的自治組織轉變。因此治理代幣將對平臺的發展和決策進行管理。RARI 允許 Rarible 上最活躍的創建者和收藏者為任何平臺升級投票並參與管理和審核。RARI 不在平臺上進行銷售，只能通過積極參與平臺來獲得，團隊將這種方式稱為「市場流動性挖礦」（Marketplace Liquidity Mining）。RARI 總供應量中超過一半的代幣是留給 Rarible 市場上的賣家和買家的。團隊將根據用戶每週的購買量和銷售量，通過每週分配的方式獲得 RARI。