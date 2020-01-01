RAKE是一種通縮通證，旨在最大限度地提高流動性挖礦，同時該協議建立了永久鎖定流動性的池子，流動性挖礦的所有收益的90％將用於在活躍的Uniswap市場上回購RAK以及支付RAK的獎勵。 總供應量為7500 RAK。