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Rake Finance

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深度图
RAK
RAKE是一種通縮通證，旨在最大限度地提高流動性挖礦，同時該協議建立了永久鎖定流動性的池子，流動性挖礦的所有收益的90％將用於在活躍的Uniswap市場上回購RAK以及支付RAK的獎勵。 總供應量為7500 RAK。
概况
币种名称
RAK
发行时间
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发行价格
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发行总量
7,500
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