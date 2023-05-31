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QWAN
QWAN 币将有助于弥合 Web2 游戏体验和 Web3 功能之间的差距，为游戏玩家创造一个更加开放和公平的经济模型。 QWAN 将利用 DAO 治理系统、生态系统金库和赠款支持的计划以及收入分享模式，这些模式将允许加强和投资新一代游戏网站和服务，这些网站和服务集成代币并随着时间的推移为游戏社区创造新价值.
概况
币种名称
QWAN
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