QUIDD 代幣是 Quidd 數字收藏品和 NFT 生態系統的官方實用代幣。 QUIDD 代幣旨在為創作者和收藏者提供購買和鑄造數字收藏品和 NFT 的附加效用，對 NFT 供應和產品路線圖進行更多治理，對高級功能進行質押，並提供收藏者賺取收益的計劃。