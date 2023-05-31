Qlindo

QLINDO/USDT
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0.02919
24h 最低价
0.02775
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24h 成交额 (USDT)
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QLINDO
Qlindo（QLINDO）是一种使用有向无环图架构实现共识的协议，理论上具有无限可扩展性。借助 QLINDO 协议和自定义状态通道，Qlindo 允许将数据源集成到分布式账本技术 (DLT) 中，从而推动智能合约的发展。
概况
币种名称
QLINDO
发行时间
--
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发行价格
--
发行总量
10000000000
委托订单
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
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(QLINDO)

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