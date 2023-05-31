Qlindo（QLINDO）是一种使用有向无环图架构实现共识的协议，理论上具有无限可扩展性。借助 QLINDO 协议和自定义状态通道，Qlindo 允许将数据源集成到分布式账本技术 (DLT) 中，从而推动智能合约的发展。