Qlindo
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QLINDO
Qlindo（QLINDO）是一种使用有向无环图架构实现共识的协议，理论上具有无限可扩展性。借助 QLINDO 协议和自定义状态通道，Qlindo 允许将数据源集成到分布式账本技术 (DLT) 中，从而推动智能合约的发展。
概况
币种名称
QLINDO
发行时间
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