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PlayZap

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PZP
PlayZap 是一个移动优先的游戏平台，它提供一个统一的（一个应用程序，多个游戏）应用程序，为我们的玩家提供无缝体验，让他们玩高品质的休闲游戏，如单人纸牌、21 张牌、8 球池、比赛大师、拼图块、还有很多。该应用程序促进了与其他玩家在每日直播联赛、小组或 PvP 比赛等参与形式中的竞争。
概况
币种名称
PZP
发行时间
--
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发行价格
--
发行总量
150,000,000
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0.0001
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