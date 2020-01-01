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PYTH
Pyth Network 是最大且成长最快的第一方预言机网络。 Pyth 向 40 多个区块链上的金融 dApp 提供即时市场数据，并提供 350 多个涉及加密货币、股票、ETF、外汇对和大宗商品的低延迟价格资讯。 Pyth 将来自世界上最大的专业交易商和交易所的高保真市场数据连接到任何地方的任何智能合约。
概况
币种名称
PYTH
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