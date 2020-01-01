Platypus Finance 協議是一種單邊 AMM（去中心化交易所），旨在 Avalanche 區塊鏈上交換穩定的加密貨幣（ERC20 代幣）。 該協議被實施為一組智能合約；旨在優先考慮審查阻力、安全性、自我監管和最大的資本效率。 Platypus 提供單一代幣，消除流動性提供者的無常損失風險，並最大限度地減少交易者的滑點。