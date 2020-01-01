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PsuBi
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PSUB
PsuB 是一种基于 Klaytn 的代币，以 Payment Swap Utility Board 的前字母命名。它是一种支付代币，通过存入价值以确保安全，并通过抵押品以固定价格使用支付系统，并且是支持 NFT Marketplace 等平台上操作的实用代币。 PsuB 以自己的钱包为枢纽，在 Payments NFT Marketplace 在线商务之间形成循环生态系统结构。
概况
币种名称
PSUB
发行时间
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发行价格
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发行总量
2,800,000,000
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