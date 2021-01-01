下一代非同质化代币专注于区块链。可认证的真实性。永久存储。可忽略的费用。使用Pastel构建、保护和扩展您的Web3生态系统。Pastel Network是一个完全去中心化、对开发人员友好的第1层区块链，是不可替代代币（“NFTs”）和Web3技术的卓越协议标准。PSL是Pastel Network的原生、数字加密安全的实用程序代币。通过在专门的、专门构建的区块链上运行，PSL是可访问性的基础。本质上，PSL为NFTs和Web3的无许可、无边界经济提供了动力。PSL用例包括：1）网络运营（生成PastelID、Mint NFT、提交票证和执行Open-API请求），2）权益（运营SuperNode和权益抵押品以换取提供计算资源、验证和安全服务）和3）治理（利益相关者能够发起和投票各种提案）。