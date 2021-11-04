PRQ 通證是 PARSIQ 生態系統的核心，提供對所有 PARSIQ 服務和工具的訪問。如果需要 PARSIQ 的基礎設施，則需要 PRQ 通證。用戶可以選擇持有 PRQ 來訪問這些服務，或者使用 PARSIQ 的 IQ 協議，當與我們革命性的通證經濟模型相結合時，可以創建真正的循環經濟。