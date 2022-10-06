Pros.finance 是一个融合了defi+Dao+NFT+跨链技术的去中心化金融系统。基于区块链技术的开放性、自治性、不可伪造性等特点，在跨链交换协议的基础上，构建了一个更大的集成互通的金融协议矩阵。最终在链上构建一个良性循环、双向激励、自我净化的开放金融生态网络。Pros.finance首个开放生态应用是pro swap跨链去中心化交易所，借贷、聚合挖矿、保险、pro银行等生态应用将陆续上线。