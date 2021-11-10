X Protocol是第一個基於RUST語言打造的元宇宙+應用入口，擁有源生玩法和土地經濟模型，並為異構鏈上的DAPP提供低成本接入Metaverse的方案，共享X Protocol的用戶同時令X Protocol生態更繁榮，X Protocol將致力成為區塊鏈領域的頭號玩家世界+ STEAM平台。後續，為豐富生態，X Protocol將陸續部署在Polkadot、Solana、Polygon、ETH、BSC等多條公鏈上。