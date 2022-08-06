作为世界足坛最知名的球员之一，葡萄牙是卫冕欧洲冠军，并在 2019 年赢得了首届欧洲国家联赛冠军。葡萄牙的 26 人欧洲杯阵容中有 6 人目前效力于 Socios.com 名册上的俱乐部，其中包括克里斯蒂亚诺队长罗纳尔多（尤文图斯）、贝尔纳多席尔瓦和鲁本迪亚斯（曼城）、达尼洛佩雷拉（巴黎圣日耳曼）、贡萨洛盖德斯（瓦伦西亚）和若昂费利克斯（马德里竞技）。 葡萄牙国家队球迷令牌（POR）是一种加密货币，在 Chiliz 平台上运行。