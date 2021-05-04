POP Network是一個基於區塊鏈和AI應用程式的去中心化生態系統，旨在從根本性的轉型中創造並獲取價值。我們期望可以打造一個系統，使用戶能在網路上共用他們創造的通證價值，而不是將這些價值彙集到一些大型中心化公司中。