Proof Of Memes 是第 1 层 EVM 区块链，也称为 Pomchain，由 memecoin 社区构建并为 memecoin 社区构建。 这种工作证明，以太坊分叉区块链将通过一系列内部项目和实用程序为 memecoin 交易者提供更安全的交易体验。