Star Atlas 是一個基於2620年的虛擬遊戲元宇宙。在這個遙遠的未來，三個主要派系已經出現，在不斷爭奪資源、領土和政治統治。玩家可以選擇想加入的派系，這會直接影響元宇宙的進程，並通過他們在遊戲中的貢獻獲得現實世界的收入。