Pangolin 是一個在 Avalanche 上運行的去中心化交易所 (DEX)，使用與 Uniswap 相同的自動做市 (AMM) 模型，具有名為 PNG 的通证，該通证是完全社區分佈式的，能夠交易在以太坊和雪崩上發行的所有代幣。