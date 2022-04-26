Pollen 是一個首創的、去中心化的下一代指數，社區擁有所有權力。 我們的系統允許成功的交易者建立聲譽評分，然後被缺乏技能或沒有時間進行充分研究的用戶跟踪。 虛擬投資組合的構建和收益和損失通過我們的原生代幣 PLN 的鑄造和燃燒來表示，而不是購買相關資產。