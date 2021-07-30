PlayDapp 希望通過 PlayDapp 服務平臺將非加密遊戲用戶帶入區塊鏈遊戲用戶。為此，PlayDapp 提供 PG 解決方案來玩沒有加密貨幣的遊戲。 PlayDapp 將提供各種區塊鏈網絡和遊戲 dApp，讓更多用戶在 PlayDapp 服務平臺上玩遊戲，成為加密遊戲用戶。