PlanetWatch 將環境監測分散、激勵和遊戲化。目前，PlanetWatch 構建了密集的空氣質量傳感器網絡，將實時數據流式傳輸到我們的平台。經過驗證的數據可以獲得 Planet 代幣獎勵，並在 Algorand 區塊鏈上建立一個全球不可變的空氣質量分類帳。感知即挖礦！