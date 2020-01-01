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PKR
使用 Multi Crypto Marketplace，PKR 可以為實用代幣提供一個安全的環境，以在穩定的環境中開發現實世界的用例，並通過這樣做增加代幣的價值——這在早期階段通常非常不穩定。對一般社區和投資者的好處是，PKR 提供的平台的用戶不需要直接投資於可能被視為高風險的專有代幣。
概况
币种名称
PKR
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