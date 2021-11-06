我們正在把我們的平台建設成為虛擬互動的谷歌。 在我們的保護傘下,我們推出了 PixelClout，一個用於社區發展和貨幣化的內容創建者平台；PixelNFT，我們的多鏈 NFT 系統，具有藝術級的 NFT 市場；PixelSwap，我們為 NFT 定制的 DEX，它將首次亮相世界第一個NFT 挖礦以及 PixelLaunch，我們的元宇宙和以遊戲為中心的Launchpad。以上這些都將存放在我們的 PixelVerse 中，這是一個為全球消費者提供迪士尼樂園娛樂和內容體驗的元宇宙。