Pica Art Money (“PICA”) 代幣是由位於香港的 PICA HOLDINGS LIMITED 發行的實用代幣。 PICA 代幣可用作位於韓國的 Pica Project 商業生態系統中的一種支付方式。 PICA Tokens還可以用在韓國和海外著名藝術家的藝術作品於共同擁有、銷售、拍賣、展覽、捐贈等。