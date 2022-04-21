Philcoin是區塊鏈中的一個慈善運動，其目的是建立一個全球互動的生態系統，使日常使用的IOT "物聯網"、社交媒體、教育、通信手段成爲一個軌道，人們可以在使用產品和服務的同時獲得收入。鑑於我們的人道主義支持和努力的歷史，Philcoin的目的是在人們在區塊鏈上進行交易時給予回報。