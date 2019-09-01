Phala Network 是一个 Web3.0 的共享云平台，旨在解决计算云中的信任问题。基于 Secure Enclave 的分布式计算，Phala 云计算在不牺牲数据机密性的情况下可实现大规模的云计算处理，计算系统可信。通过将共识机制与计算分离，确保处理能力具有高度可延展性。 不同于传统云服务平台受限于数据中心，Phala利用遍布全球的去中心化节点，提供安全、机密、边缘化的云服务。得益于可信硬件的系统架构，Phala 使得基于共享计算资源的经济模型成为可能，并实现安全、强大、可扩展的去信任计算云。