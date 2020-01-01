佩佩蛙厌倦了看着无数从狗狗meme而衍生的项目，包括但不局限于ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon等项目，狗狗meme已经历了它们的辉煌。现在轮到在迷因界最知名的IP佩佩蛙来重新摘取迷因世界的桂冠。 佩佩蛙将使迷因币再次伟大，本项目在无预售，零税费，无流动池并放弃合约的情况下秘密发行，因为佩佩蛙永远是人民的加密货币。在纯粹的迷因力量的推动下，让佩佩蛙为您指明方向。