ChainX 是基於 substrate 框架開發的PoS 共識網路，目前POS年化率在60%左右，被國內外廣泛稱為“Substrate 第一鏈”，將成為波卡平行鏈。於 2019 年 5 月 25 日發佈主網，作為波卡生態第一個上線的主網專案，ChainX旨在打造波卡生態的資產網關，已完成BTC跨鏈，將陸續完成ETH、DOT、FIL、EOS等資產的跨鏈工作。此外，Chainx也打造了首個比特幣智能合約平臺，為基於BTC的Defi、穩定幣、Dapp等應用提供了基礎。