PolkaBridge是一個去中心化的多合一應用程式平臺。PolkaBridge最引人注目的產品之一是PolkaBridge DEX，它是一種去中心化交易所，允許用戶在沒有任何集中組織的情況下將Polkadot上的代幣交換到其他區塊鏈平臺上的代幣。