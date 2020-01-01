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PolkaBridge
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PBR
PolkaBridge是一個去中心化的多合一應用程式平臺。PolkaBridge最引人注目的產品之一是PolkaBridge DEX，它是一種去中心化交易所，允許用戶在沒有任何集中組織的情況下將Polkadot上的代幣交換到其他區塊鏈平臺上的代幣。
概况
币种名称
PBR
发行时间
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区块查询
发行价格
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发行总量
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