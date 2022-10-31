Pax World 是一个Web3开放的元空间平台，提供先进的音频、视频和聊天功能，以及具有先进技术规格的现实化身。该项目提供丰富的互动体验，促进教育、社交、商业、娱乐等方面。 Pax World通过一个性能优化的虚拟世界实现其目标，为用户提供建立和购买3D资产的能力，如房地产、预制房产、活动门票、他们的化身的服装等等。