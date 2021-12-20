Paras是一個專注於數字收藏品的NFT市場。我們將傳統的收藏品帶入加密貨幣空間，並在此基礎上茁壯成長。我們從數字藝術卡開始，這些數字藝術卡的靈感來自於現實世界的交易卡，這些交易卡自80年代推出以來，一直是彈無虛發，經久不衰。Paras，一個全能的數字收藏品市場，渴望將資產分散至數字收藏品。